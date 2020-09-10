Музеям и паркам разрешили вернуться к работе с турфирмами

Смольный снял запрет на прием организованных экскурсионных групп для парков и музеев, а также на взаимодействие с туристическими фирмами для них же. Об этих изменениях, внесенных в регламенты музеев и парков, сообщается на странице комитета по культуре "ВКонтакте".

Отметим, что музеи и выставки получили право заново открыться в начале июля, причем, по правилам, потоки людей не должны быть встречными, а вход и выход в культурное учреждение должны быть раздельными.

Несмотря на рост числа новых заражений в Петербурге, 12 сентября для петербуржцев также откроются театры и кинотеатров, о чем общественность просила чиновников несколько последних недель. За последние сутки 215 петербуржцев подхватили коронавирусную инфекцию.