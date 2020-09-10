МО № 75 хотят переименовать в честь Александра Невского

Петербургский муниципальный округ № 75 может быть переименован в "Александровский". Соответствующий законопроект внесен местным советом в Законодательное собрание города.

Новое название муниципалы планируют ввести в обиход с начала 2021 года. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что это связано с 800-летием "со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского".

"С именем князя Александра Невского связана вся история муниципального округа N 75. В 1702 году в ходе Северной войны эта территория, ранее захваченная Швецией, вновь вошла в состав России и в 1711 году была передана строящемуся Александро-Невскому монастырю", - заявили муниципалы.

Они также напомнили, что на территории современного округа в конце XIX века был сооружен храм в память об императоре Александре III, освященный во имя Александра Невского. В первой половине XIX века на части территории находилось имение Александровское с земледельческой фермой, а до 1950 года здесь располагалась Ново-Александровская слобода, говорится в пояснительной записке.

В последний раз в Петербурге переименовывали муниципальный округ "Черная речка", который с начала 2020 года получил название "Ланское".