Завхоза детсада оштрафовали за использование просроченного санитайзера

Завхоз детского сада №1 в Адмиралтейском районе, воспитанник которого в июле сдал положительный тест на коронавирус, получила от суда штраф в размере 50 тысяч рублей. В вину ей вменяется использование просроченного дезинфицирующего средства и другие грубые нарушения, создавшие угрозу для распространения коронавируса в городе, передает объединенная пресс-служба судов.

"Санитарная раковина для рук в туалете для персонала, не оборудована дозатором с кожным антисептиком; не оборудовано отдельное помещение для разведения дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни число инфицированных коронавирусом петербуржцев растет. Сегодня, 10 сентября, стало известно о еще 215 заболевших гражданах. По данным вице-губернатора Олега Эргашева, коечный фонд свободен на 10%.

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