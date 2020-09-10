В районе Дубровки по ночам сжигают мусор на сельхозземлях

Между деревней Хапо-Ое и Дубровкой, на землях сельскохозяйственного назначения активисты из общественного движения "Зеленый фронт" обнаружили незаконную свалку и сжигание мусора в темное время суток, выехав по жалобам местных жителей. Завалы, в частности, представляют собой мусор особого класса опасности, например, всевозможная тара из-под горючих материалов и жидкостей.

"На подъезде к свалке мы обнаружили строительство теплиц, около которых размещен аналогичный мусор. Кто-то заваливает участок сельхозземель мусором и поджигает его и нарушители вряд ли находятся далеко от участка", - рассказал член "Зеленого фронта" Егор Леонтьев.

Вместе с коллегами активист уже направил материалы их инспекции в компетентные ведомства Всеволожского района и ждет поиска и наказания виновных.