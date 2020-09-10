18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:46

В районе Дубровки по ночам сжигают мусор на сельхозземлях

фото ЗакС политика В районе Дубровки по ночам сжигают мусор на сельхозземлях

Между деревней Хапо-Ое и Дубровкой, на землях сельскохозяйственного назначения активисты из общественного движения "Зеленый фронт" обнаружили незаконную свалку и сжигание мусора в темное время суток, выехав по жалобам местных жителей. Завалы, в частности, представляют собой мусор особого класса опасности, например, всевозможная тара из-под горючих материалов и жидкостей.

"На подъезде к свалке мы обнаружили строительство теплиц, около которых размещен аналогичный мусор. Кто-то заваливает участок сельхозземель мусором и поджигает его и нарушители вряд ли находятся далеко от участка", - рассказал член "Зеленого фронта" Егор Леонтьев.

Вместе с коллегами активист уже направил материалы их инспекции в компетентные ведомства Всеволожского района и ждет поиска и наказания виновных.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:23 В Красносельском районе хотят демонтировать пешеходный мост

15:46 В районе Дубровки по ночам сжигают мусор на сельхозземлях

15:16 Завхоза детсада оштрафовали за использование просроченного санитайзера

15:09 Смольный объявил конкурсы на покупку 403 квартир для льготников и детей-сирот

14:52 Песков считает слухи об отставке Беглова заказной кампанией против него

14:51 Глава НИИ гриппа прогнозирует, что препараты от COVID-19 появятся в аптеках уже скоро

14:41 Соратники Навального обнаружили множество фактических ошибок в статьях об улучшении его самочувствия

14:25 Светов готовит новый политико-просветительский проект

14:06 Песков о переезде Госсовета в Петербург: Никаких решений на этот счет не принималось

13:46 Возмущенный "котлетной" вывеской Четырбок призвал КГА проверить другие на соответствие регламенту

13:43 Муниципал: МО № 75 хотят переименовать в честь Александра Невского

13:31 Горсуд оставил в силе штраф пострадавшему на избирательном участке журналисту Френкелю

13:21 В штабе Навального в Кургане испортили замок и повредили окно

12:53 Музеям и паркам разрешили вернуться к работе с турфирмами

12:51 Правозащитники попросили Москалькову и Пушкину обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru