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17:57

Исследователи стрит-арта из Петербурга оценили архангельские граффити

фото ЗакС политика Исследователи стрит-арта из Петербурга оценили архангельские граффити

Петербургская делегация экспертов, представляющих Институт исследования стрит-арта, посетила Архангельск с целью проинспектировать городские граффити и составить целую карту произведений, которые, по их мнению, достойны внимания, передает местное издание 29.ru. В их рейтинг вошли как разрешенные властью изображения, так и несанкционированные. Поездка стала частью целого исследовательского тура.

"Изначально мы включили в эту программу Москву и Нижний Новгород, а потом их заменили, потому что в этих городах уже [есть] активное комьюнити. Наверное, это лучше сделать в городах, где это нужнее и которые не так известны с точки зрения стрит-арта", - рассказала пресс-секретарь института, Анастасия Пронина.

Отмечается, что в нынешнем году город обогатился несколькими яркими работами, например, портрет писателя Александра Грина и портрет семьи ветерана Великой Отечественной войны.

В ближайшее время активисты опубликуют в интернете своеобразную карту наблюдений.

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