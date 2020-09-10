Эсеры добиваются более эффективного обеспечения крымчан водой

Лидер справедливороссов, обеспокоенный сообщениями о серьезных проблемах с подачей питьевой воды в Крыму, решил обратиться по этой проблеме к президенту Владимиру Путину. Консультировал его председатель правления "Российйского союза гидрогеологов" Юрий Богомолов, по мнению которого, государство остро нуждается в едином ведомстве,управлявшем бы всеми водными ресурсами России.

"В течение нескольких лет Минприроды совместно с экспертами-гидрогеологами обсуждали возможности организации такой структуры, однако, несмотря на повышенный интерес к этой теме со стороны руководства страны, этот вопрос до сих пор не решён", - приводятся слова специалиста на сайте депутата.

Миронов в ответ выразил готовность поработать над целым пакетом законопроектов, призванных усовершенствовать ситуацию в гидрогеологической отрасли и разрешить крымскую проблему. Обеспечение крымчан водой во многом осложняется тем, что Украина, считающая полуостров своей территорией, перекрыла Северо-Крымский канал.