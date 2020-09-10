Проекту дочери Пескова выделили 15 млн рублей из бюджета мэрии Москвы на пиар

Компании "Муви Парк", в которой дочь кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова трудится арт-директором, столичная мэрия выделила 16,5 млн рублей на продвижение в соцсетях проекта Visit Moscow, уведомили "Открытые медиа". Договор с фирмой был заключен в начале сентября.

Предприниматель Фёдор Балванович, владеющий "Муви Парком", сообщил в разговоре с ОМ, что изначально Visit Moscow был личной инициативой Песковой.

"Это её проект - она его придумала, он шел давно. Мы полностью получаем „арт-дирекшн" от неё - в каком направлении делать ролики. Ее роль - контроль того направления, куда мы идем, что мы делаем в плане контента и „визуала"", - пояснил Балванович.

На предоставленные бюджетные средства "Муви Парк" обязан разработать стратегию реализации проекта в соцсетях, составить контент-план, а также взять на себя производство содержимого и продвижение страниц в медиапространстве.

Добавим также, ранее учрежденная Песковой компания "Сперанса ДС" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Visit Moscow".

Фото: Елизавета Пескова / Instagram