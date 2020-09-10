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19:59

Петербург включили в единую информационную систему по обращению с отходами

фото ЗакС политика Петербург включили в единую информационную систему по обращению с отходами

Чиновники петербургского правительства и государственное предприятие "Федеральный экологический оператор" официально договорились о совместной работе, связанной с утилизацией отходов I и II классов опасности, пишет ТАСС. Город включили в профильную единую информационную систему.

"Это очень важно, потому что вырабатываются отходы, примерно 300 тонн - II класса опасности, примерно 350 тонн - I класса опасности. Это позволит лучше заниматься отходами, во-первых, а во-вторых, обеспечит экологическое сопровождение окружающей среды", - считает вице-губернатор Владимир Кириллов.

Единая информационная система позволит мониторить обращение с мусором и своевременно пресекать попытки его незаконного складирования. Ожидается, что заключенное соглашение поспособствует росту вторично переработанных отходов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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