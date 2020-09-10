Духовная семинария в Петербурге закрылась на карантин

Вспышка коронавирусной инфекции в стенах петербургской Духовной академии при РПЦ привела к закрытию заведения на карантин до 21 сентября, сообщается на его сайте. До этого дня семинаристов намерены учить дистанционно. Отдельно оговаривается, что проживающих в Петербурге и области распустят по домам, если тест на коронавирус даст отрицательный результат.

Издание MR7 отмечает, что фактически семинаристов на изоляцию "отправил" епископ петергофский Силуан (Никитин), рискнув встретиться с ними по случаю 1 сентября в актовом зале и не соблюдать правил социального дистанцирования и масочного режима.

Накануне, 9 сентября, стало известно о закрытии Мариинской больницы по тем же причинам. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 215 петербуржцев. Это число с каждым днем снова стало расти.