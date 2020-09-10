В Петербурге хотят провести протестный спортивный парад "Бегловик 2020"

Петербургская активистка Александра Бруссер сообщила ЗАКС.Ру, что вместе с другой общественницей Аллой Андреевой подала в комитет по физкультуре и спорту уведомление о проведении спортивного парада. По словам Бруссер, изначально планировалось провести митинг "Стоп Беглов", посвященный появившимся при главе города Александре Беглове проблемам Петербурга. Но активистка сомневается, что власти дадут на него согласие.

- У нас большие сомнения, что нам его согласуют, поэтому решили действовать по всем фронтам. Решили проводить парад, который будет как шествие, наверно. Спортивный, но с уклоном в политику, скорее всего. Будем надеяться, что хотя бы этот вариант нам разрешат, - сказала Бруссер.

Она уточнила, что мероприятие будет посвящено нескольким городским проблемам. В их числе повышение тарифов на проезд, появление новых обманутых дольщиков, трудности петербургских спортсменов и другие вопросы, рассказала активистка.

Бруссер сообщила, что спортивный парад хотят провести 27 сентября. Она добавила, что маршрут мероприятия заявлен от площади Восстания до Смольного.

София Саттарова

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