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10:47

В России выявлено 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

фото ЗакС политика В России выявлено 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 504 новых случаев заражения коронавирусом, всего в официальную статистику внесены 1 051 874 заболевших за все время эпидемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число умерших от коронавируса возросло до 18 365 человек, из них 102 в статистику добавили за последний день.

В Петербурге число заболевших возросло на 216, всего известно о 38 867 заболевших горожан. 17 человек признаны умершими от коронавируса за последние сутки, всего в Петербурге умерли от болезни, по официальным данным, 2 607 человек. В Ленобласти заболели еще 36 человек, всего известно о 7 192 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 560 человек (+67), в Архангельской – до 11 574 (+83), в Коми – до 6 942 (+44). В Псковской области всего заболели 4 877 человек (+18), в Новгородской – 4 609 (+29), в Вологодской – 3 784 (+40). В Калининградской области в статистику внесены 3 685 заболевших (+30), в Карелии – 3 413 (+28), в НАО – 322 (+2).

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