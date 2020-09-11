18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:39

Турчак публично заявил о "профнепригодности" петербургского "думца" Вострецова

фото ЗакС политика Турчак публично заявил о "профнепригодности" петербургского "думца" Вострецова

Секретарь Генерального совета единороссов Андрей Турак подверг открытой критике своего однопартийца, избранного от Петербурга депутата Государственной думы Сергея Вострецова. Поводом к тому послужило стремление последнего снизить минимальный возраст привлечения соотечественников к уголовной ответственности до 12 лет.

"Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности. Подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, "Единой России" и к органам власти в целом", - цитирует его позицию Telegram-канал ЕдРа.

Турчак не верит в то, что Вострецову по силам в 2021 году переизбраться в нижнюю палату Федерального собрания.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:39 Турчак публично заявил о "профнепригодности" петербургского "думца" Вострецова

12:24 Соавтор закона об изоляции рунета покинула пост замглавы Минкомсвязи

11:59 В Архангельске мужчина с условным сроком за экстремизм в интернете снова "попался"

11:54 Депутат-единоросс напомнил о выборах губернатора Ленобласти роликом под песни "Ленинграда"

11:48 В Петербурге хотят ввести льготы для производителей биоразлагаемых материалов

11:30 Максим Шевченко: Лукашенко пробудет у власти не дольше, чем ему позволит Путин

11:20 Петербургские депутаты планируют изменить закон о детском омбудсмене

11:20 В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

10:59 Депутаты Петербурга обсудят регулирование работы кальянных в жилых домах

10:53 Боярский пожелал Навальному выздоровления

10:47 В России выявлено 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:26 МВД восстановило хронологию поездки Навального в Томск и готовит запрос в Германию

9:50 Партия племянника Путина "Народ против коррупции" оказалась под угрозой ликвидации

9:28 СМИ: Минтранс допустил бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

10 сентября, 21:19 Суд отклонил копеечный иск к главе Василеостровского района Ильину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru