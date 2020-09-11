ЛСР купила северный намыв Васильевского острова за 3 млрд рублей

Девелоперская группа ЛСР приобрела у АО "Терра Нова" право на создание северной части намыва Васильевского острова и его застройку за 3 млрд рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ЛСР..

Речь идет о 143 гектарах, на которых планируется построить почти 1 млн кв. м. недвижимости. Из них 700 тысяч кв. м. придется на жилье, остальное – на общественно-деловые объекты и встроенные помещения.

Работы по созданию намыва планируется завершить к 2034 году. Вести их будет структура "ЛСР. Базовые". Пока компания занимается строительством ЖК "Морская набережная" на западных намывных территориях Васильевского острова.