Калининградские депутаты поменяли правила выборов главы города

Депутаты Калининградской областной думы приняли новую редакцию закона о выборах главы столицы региона. Теперь глава администрации Калининграда обязан быть одним из действующих депутатов городского совета.

"Законом изменен действующий порядок избрания главы городского округа "Город Калининград" - как и главы других муниципальных образований области, он будет избираться представительным органом городского округа на срок полномочий представительного органа из своего состава и исполнять полномочия его председателя", - сообщается на сайте законодательного органа.

Раньше такого условия не действовало, и управленца избирали на конкурсной основе - из всех, кто не был поражен в пассивном избирательном праве по таким причинам, как, например, психическое заболевание или судимость. Именно в ходе конкурсной процедуры отбора получил свою должность нынешний глава администрации Калининграда Алексей Силанов, занимающий ее в течение последних двух лет.

Фото: сайт Калининградской областной думы