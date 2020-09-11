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16:27

Петербургу прочат курорт на месте свалки

фото ЗакС политика Петербургу прочат курорт на месте свалки

Закрытый полигон "Новоселки" не принимает коммунальные отходы, уверяют в комитете по благоустройству. В пятницу, 11 сентября, это подтвердил депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский. Он посетил бывшую свалку и остался доволен ходом работ по рекультивации. Через несколько лет здесь можно будет организовать горнолыжный курорт, считает единоросс.

Депутат Государственной думы Сергей Боярский и врио главы комитета по благоустройству Сергей Малинин приехали посмотреть на рекультивацию полигона "Новоселки" утром 11 сентября. Оба заявили, что работы идут по графику и первый их этап, как и планировалось, завершится 30 сентября. 

"Новоселки" закрыли на прием отходов в апреле 2017 года после того, как закон запретил мусорные полигоны в границах городов. В 2018-м началась семилетняя рекультивация, по итогам которой вся территория бывшей свалки должны укрыть грунтом и засеять травой. В рамках второго этапа планируется возведение станции активной дегазации для переработки свалочного газа в электроэнергию.

После закрытия полигона неоднократно возникали слухи о том, что туда якобы продолжают свозить мусор. Последний раз волна подобной информации прошла в первых числах сентября. Активисты движения "Зеленый фронт" сняли на камеру грузовики с отходами, заезжающими на территорию "Новоселок". В комитете по благоустройству объяснили, что в машинах биологический компост, который производят на предприятии МПБО-2 в Янино и используют в качестве строительного материала. "Зеленые" в своем пресс-релизе назвали биокомпост "дурнопахнущим" и выразили сомнение в классе его опасности.

- Насчет компоста вообще никаких опасений нет. Процесс компостирования - самый экологический процесс в мире, - ответил на подобные упреки Сергей Малинин.

По словам временного руководителя Комблага, после введения в эксплуатацию станции активной дегазации риски пожара на еще не рекультивированной части полигона будут минимизированы. 

Депутат Боярский рассказал журналистам, что перестал получать обращения от жителей Приморского района, недовольных неприятными запахами. Раньше таких писем было много, отметил парламентарий.

- Было колоссальное количество обращений. В основном от жителей Приморского района и особенно в летний период, когда роза ветров поворачивала потоки воздуха жилого сектора, там действительно стоял едкий неприятный запах. Сейчас эта проблема ушла, - заявил депутат.  

Боярский уже неоднократно посещал "Новоселки" после их закрытия и каждый раз утверждал, что ситуация на бывшей свалке становится все лучше и лучше.

- Рекультивация полигона ведется в твердом соответствии с проектом, не подтверждаются слухи, что сюда завозятся твердые бытовые отходы. Это не так. Это подтверждаем и мы, и природоохранная прокуратура, и все контролирующие органы, - отметил депутат во время своего сентябрьского визита. 

Будущее полигона после завершения рекультивации пока неизвестно. С ним определится правительство города. 

- Учитывая разные отметки, возможно, здесь когда-нибудь будет горнолыжный курорт, - полагает Боярский.

По словам Малинина, ничего невозможного в этом нет, но можно ограничиться и простым парком.


Сергей Еремеев


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