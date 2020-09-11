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17:24

Петербургским медикам продлили период работы, за который полагаются "коронавирусные" выплаты

фото ЗакС политика Петербургским медикам продлили период работы, за который полагаются "коронавирусные" выплаты

Медицинские сотрудники Петербурга и дальше будут получать выплаты за работу с коронавирусными больными. Как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов продлил период работы, за который полагаются специальные деньги, до 31 августа.

Городское правительство напоминает, что речь в данном случае идет о разных категориях медицинских сотрудников, которые "при оказании медицинской помощи контактировали с пациентами, зараженными коронавирусом, или имели высокий риск инфицирования".

С марта по июль общий объем выплаченных на тех же условиях средств медикам из городского бюджета составил 3 млрд 94 млн рублей. Деньги получили более 45 тысяч представителей медицинского персонала, имеющих дело с коронавирусными пациентами.

Отметим, что на неделе из-за вспышек эпидемии закрыли на карантин Мариинскую больницу и Духовную академию. За прошедшие сутки в городе подхватили инфекцию 216 человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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