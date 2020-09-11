Муниципалы Ломоносова обратились к Шойгу после похищения 15-летней девочки

Депутаты муниципального совета город Ломоносов Ксения Никулина, Иван Казаков (оба - КПРФ), Максим Тихонов ("Справедливая Россия") и Александр Корнеев ("Единая Россия") направили обращение к министру обороны России Сергею Шойгу. Они попросили законсервировать городские здания, находящиеся в ведении министерства, чтобы туда не смогли попасть посторонние.

Поводом для просьбы стал инцидент с похищением 15-летней девочки. Взрослый мужчина в течение длительного времени удерживал ее, угрожая ножом, в бывшем общежитии Ломоносовского морского колледжа. Спасти подростка удалось благодаря служебной собаке.

Муниципалы написали, что в Ломоносове есть и другие заброшенные здания, являющиеся собственностью Минобороны, на которых отсутствует охрана. По мнению депутатов, выходом из проблемы может быть передача объектов Петербургу для их восстановления.