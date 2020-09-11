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18:31

Главный судмедэксперт России ушел в отставку

фото ЗакС политика Главный судмедэксперт России ушел в отставку

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Минздрава.

При этом РБК со ссылкой на источники пишет, что причиной увольнения могло стать нарушение трудовой дисциплины. В чем именно оно выражается, не уточняется. Собеседники издания отметили, что центр участвовал в исследовании отравления Алексея Навального, но уход Ковалева с поста с этим не связывают. Сам Ковалев также сообщил, что писал на имя министра объяснительную, что он "якобы нарушал трудовую дисциплину".

Ковалев был директором Центра судмедэкспертизы Минздрава с 2012 года.

Навальный находится в Германии на лечении. Немецкие токсикологи пришли к выводу, что политика отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября Навальный начал приходить в себя после того, как впал в кому 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву.

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