В Смольном уточнили план по ремонту фонтанов

До начала холодов чиновники петербургского правительства намерены успеть отреставрировать три фонтана, передает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Максима Шаскольского. Два других уже удалось полностью восстановить.

"Три еще сделаем, но, так получается, уже в конце агротехнического сезона. Мы вынуждены работать весной, летом, осенью. В октябре этого года будет проведен пробный пуск отремонтированных фонтанов, их полное открытие и работа начнутся в новом сезоне - в 2021 году", - приводится цитата чиновника.

Об одном из них ЗАКС.Ру уже писал - это неработающий фонтан возле гостиницы "Азимут" на Лермонтовском проспекте. Проектирование фонтанов на следующий год, в свою очередь, уже началось.

"Там ряд объектов: это Румянцевский север - два фонтана - сложные объекты, так как они относятся к культурному наследию, это улица Щербакова в Приморском районе, а также планируется [фонтан] напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте", - анонсировал Шаскольский.

Всего за пять ближайших лет, согласно плану городской администрации, необходимо вернуть к жизни и привести в порядок свыше 50 фонтанов, что составляет примерно половину от общего числа такого типа объектов благоустройства.

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