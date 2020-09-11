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18:54

"Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

фото ЗакС политика "Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

Государственное казенное учреждение "Организатор перевозок" 11 сентября объявило электронный конкурс на разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания (КСОТ) петербуржцев общественным транспортом. Стартовая цена - 38,7 млн рублей. 

Согласно техническому заданию закупки, в задачи КСОТ входит разработка топологии маршрутной сети; выбор предпочтительных транспортных средств; установление расписания движения; создание эффективных маршрутов, связывающих центр и окраины; развитие наземного электротранспорта; обеспечение приоритета в движении маршрутных транспортных средств, в том числе с помощью создания выделенных полос и так далее.

Кроме того, комплексной схемой должно быть предусмотрено введение тарифных меню без доплат за пересадки и стимулирование пользования билетами, действующими сутки и более.

Разработчикам предстоит подготовить план мероприятий краткосрочной перспективы (до 2022 года) и долгосрочной (до 2028 года). Срок сдачи комплексной схемы заказчику - 15 декабря 2020 года.

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