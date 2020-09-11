Миронов считает "антинаучной фантастикой" вариант бесплатного проезда от Минтранса

Идея Минтранса сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году за счет увеличенных поборов с автомобилистов неизбежно приведет к монополизму на дорогах, уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов. Социальные перевозчики в таких неконкурентных условиях перестанут совершенствоваться, а все участники дорожного движения - страдать, что депутат Госдумы называет "антинаучной фантастикой".

"Население лишится выбора, вернее он будет только у богатых. Передвижение на личной автомашине превратится в привилегию для избранных, а на долю всех прочих останутся тесные, грязные автобусы и электрички. Об этом в первую очередь стоило подумать авторам футурологических упражнений из Минтранса", - цитирует позицию политика его пресс-служба.

По мнению Миронова, к автомобилистам и так глубже, чем следовало бы, залезают в карман, а с учетом предлагаемого профильным министерством плана ситуация и вовсе будет выглядеть абсурдно и несправедливо.