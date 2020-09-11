Правительство Ленобласти хочет видеть Сосновый бор спортивным центром

Общими усилиями правительство Ленинградской области и государственная компания "Росатом" намерены возвести на территории Соснового Бора большой спортивный комплекс, в котором бы нашлось место для любителей как летних, так и зимних видов физической активности. В частности, в комплекс войдут ледяной каток и бассейн. Расходы на строительство оба инвестора разделят пополам, сообщает сайт администрации региона. Ожидается, что работы завершатся не позднее 2023 года.

"Мы будем развивать Сосновый Бор как спортивный центр. С осени начнем загружать новый волейбольный комплекс по полной. Мы видим, что сосновоборцы любят спорт и такие здания очень востребованы". - отметил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, в городе за последние годы наблюдаются положительные изменения и заметно развивается инфраструктура. Среди остающихся проблем он выделил проблему с вывозом мусора, дорогами и ремонтом лифтов.