Ленобласть ждет первую партию вакцины от коронавируса

Ленобласть 12 сентября получит первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в правительстве региона.

О том, что в область направлена небольшая партия вакцины, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время открытия больнично-поликлического комплекса в Сертолово. Препарат поступит на площадку "Ленфарма" в течение дня, затем его распределят по медучреждениям региона.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснулинн, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно с этим пройдет третья фаза клинических исследований вакцины.