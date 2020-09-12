В Александро-Невской лавре отслужили молебен в честь Дня перенесения мощей Александра Невского

В Александро-Невской лавре 12 сентября состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню перенесения мощей князя Александра Невского, в нем приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий.

Варсонофий отслужил молебен за Петербург, здравие и благополучие горожан. Беглов в своей речи напомнил, что мощи Александра Невского были перенесены в Петербург решением Петра Первого, спустя три года после заключения Ништадского мира – в 1724 году. Также Беглов наградил Варсонофия знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" и заявил, что митрополит всеми силами способствовал преодолению эпидемии коронавируса в городе. Также Беглов, Макаров и Варсонофий вручили премию Смольного "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" в номинации "Патриотизм" руководителю клуба "6-й егерский полк" Петру Кнопфу.

Макаров в своей речи назвал Россию "миродержавной силой, надеждой Бога на Земле" и заявил, что благодаря "подвигам, молитвам" Александра Невского была "спасена Русь, спасена православная вера". Он заявил, что князь сражался за "единение народа" "в любви к Родине, в ответственности за ее судьбу, за жизнь и свободу соотечественников".

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