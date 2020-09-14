Макаров подвел итоги "нулевых чтений" в ЗакСе

В Заксобрании Петербурга завершились "нулевые чтения" проекта городского бюджета на 2021 год, сообщили представители ЗакСа.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров напомнил, что на этот раз "нулевые чтения" состоялись почти на месяц позже обычного из-за эпидемии коронавируса. Он заявил, что депутаты и чиновники "впервые оказались в ситуации такой беспрецедентной неопределенности".

По словам Макарова, в рамках 44 совещаний депутаты рассмотрели заявки о потребностях в дополнительном финансировании на 233 млрд рублей, и это более трети всех прогнозируемых доходов бюджета в 2021 году.

"Ответственно можно говорить об удовлетворении только четверти от заявленных главными распорядителями бюджетных средств дополнительных потребностях. Предельно ясно, что в этот раз нам придется крайне жестко определять приоритеты. В нынешних условиях это, вне всякого сомнения, здравоохранение, образование и социальная сфера", - заявил Макаров.

Спикер сообщил, что "безусловную поддержку депутатов" получило предложение выделить на медицину почти 8 млрд рублей дополнительных ассигнований, в том числе – на покупку лекарств и медизделий для льготников. Также он отметил предложение комитета по информатизации и связи об увеличении финансирования расширения сети МФЦ, в том числе на развитие электронного здравоохранения.

Районные администрации оставили заявки на дополнительные средства на порядка 30 млрд рублей, сообщил Макаров. Районы намерены тратить их на выплату зарплаты бюджетникам, капитальный и текущий ремонт учреждений образования, а также "для приобретения различного оборудования". Также депутаты решили увеличить ассигнования на расходы ЖКХ: финансирование капремонта многоквартирных домов и теплоснабжение по льготным тарифам. Одобрили депутаты и увеличение финансирования на 3,5 млрд рублей на социальную поддержку инвалидов, пенсионеров, семей с детьми и других льготных категорий.

"За неделю совещаний была проделана огромная работа. Однако "нулевые чтения" – это только начало формирования главного финансового документа нашего города. По итогам консультаций уже к первому чтению в законопроект будут внесены значительные коррективы. Уверен, в итоге нам удастся сформировать такой бюджет, который позволит каждому жителю нашего города в 2021 году почувствовать изменения к лучшему", - сказал Макаров.

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