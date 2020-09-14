18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:51

Макаров подвел итоги "нулевых чтений" в ЗакСе

фото ЗакС политика Макаров подвел итоги "нулевых чтений" в ЗакСе

В Заксобрании Петербурга завершились "нулевые чтения" проекта городского бюджета на 2021 год, сообщили представители ЗакСа.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров напомнил, что на этот раз "нулевые чтения" состоялись почти на месяц позже обычного из-за эпидемии коронавируса. Он заявил, что депутаты и чиновники "впервые оказались в ситуации такой беспрецедентной неопределенности".

По словам Макарова, в рамках 44 совещаний депутаты рассмотрели заявки о потребностях в дополнительном  финансировании на 233 млрд рублей, и это более трети всех прогнозируемых доходов бюджета в 2021 году.

"Ответственно можно говорить об удовлетворении только четверти от заявленных главными распорядителями бюджетных средств дополнительных потребностях. Предельно ясно, что в этот раз нам придется крайне жестко определять приоритеты. В нынешних условиях это, вне всякого сомнения, здравоохранение, образование и социальная сфера", - заявил Макаров.

Спикер сообщил, что "безусловную поддержку депутатов" получило предложение выделить на медицину почти 8 млрд рублей дополнительных ассигнований, в том числе – на покупку лекарств и медизделий для льготников. Также он отметил предложение комитета по информатизации и связи об увеличении финансирования расширения сети МФЦ, в том числе на развитие электронного здравоохранения.

Районные администрации оставили заявки на дополнительные средства на порядка 30 млрд рублей, сообщил Макаров. Районы намерены тратить их на выплату зарплаты бюджетникам, капитальный и текущий ремонт учреждений образования, а также "для приобретения различного оборудования". Также депутаты решили увеличить ассигнования на расходы ЖКХ: финансирование капремонта многоквартирных домов и теплоснабжение по льготным тарифам. Одобрили депутаты и увеличение финансирования на 3,5 млрд рублей на социальную поддержку инвалидов, пенсионеров, семей с детьми и других льготных категорий.

"За неделю совещаний была проделана огромная работа. Однако "нулевые чтения" – это только начало формирования главного финансового документа нашего города. По итогам консультаций уже к первому чтению в законопроект будут внесены значительные коррективы. Уверен, в итоге нам удастся сформировать такой бюджет, который позволит каждому жителю нашего города в 2021 году почувствовать изменения к лучшему", - сказал Макаров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 "Вашими налогами будут оплачены наши побои": Тихановская - о российском кредите Белоруссии

20:20 Партия "Яблоко" подытожила прошедшие выборы: в 12 регионах депутатами стали 47 кандидатов

19:50 Оскорблённые нападками блогера чиновники из администрации Вологды обратились в полицию

19:23 Беглов: В Петербург направлена пилотная партия вакцины от COVID-19

18:57 Смольный решил выделить 760 млн рублей на поддержку театров и культпроектов

18:48 Сергей Лавров отменил свой визит в Германию 15 сентября

18:26 В Карелии суд восстановил на работе мужчину, уволенного за отказ носить маску

17:55 Суд признал брата убитой аспирантки СПбГУ Ещенко потерпевшим по делу

17:46 Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов

17:26 "Мемориал" признал политзаключенным пермяка, осужденного за акцию с манекеном Путина

17:20 Союз архитекторов отменил конкурс на концепцию использования мавзолея после критики

16:52 Суд оставил голодающего Шестуна в СИЗО до конца года

16:29 Прожиточный минимум в Петербурге вырос почти на 100 рублей

16:04 Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ

15:57 Суд не стал отменять итоги муниципальных выборов на двух участках МО "Московская застава"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru