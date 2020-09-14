В России выявили 5 509 случаев заражения коронавирусом за день

В России за последние сутки зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 1 068 320 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В статистику за последний день включили 57 новых летальных случаев от болезни, всего, по официальным данным, от коронавируса в России за время эпидемии умерли 18 635 человек.

В Петербурге число заболевших за время эпидемии возросло до 39 475 человек, из них 199 случаев зафиксированы за минувшие сутки. В Ленобласти заболели еще 36 человек, известно о 7 301 случаев заражения коронавирусом в регионе.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 764 человек (+69), в Архангельской – до 11 844 (+91), в Коми – до 7 114 (+53). В Псковской области всего заболели 4 968 человек (+21), в Новгородской – 4 689 (+28), в Вологодской – 3 906 (+41). В Калининградской области в статистику внесены 3 775 заболевших (+31), в Карелии – 3 477 (+16), в НАО – 323 (0).