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13:28

16 партий могут участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей

фото ЗакС политика 16 партий могут участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что 16 политических партий России могут участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей, передает ТАСС. По закону, на это имеют право партии, у которых хотя бы один кандидат прошел по спискам в региональный парламент.

"13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число возрастает до 16", - сказала Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

Три новые партии – это "Новые люди", "За правду" и "Зеленая альтернатива", которые были зарегистрированы в 2020 году. Представители этих партий прошли в региональные парламенты по итогам минувших выборов в субъектах.

"[Недавно созданные партии] вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли. Они впервые участвуют в выборах и сразу довольно результативно. Три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер", - сказала Памфилова.

Выборы в России впервые прошли в трехдневном формате. Кроме основного единого дня голосования, 13 сентября, было проведено досрочное голосование 11-12 сентября.

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