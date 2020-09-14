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18:57

Смольный решил выделить 760 млн рублей на поддержку театров и культпроектов

фото ЗакС политика Смольный решил выделить 760 млн рублей на поддержку театров и культпроектов

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил, что к открытию нового сезона 23 негосударственных театра получат от Смольного "подарок" - дополнительное финансирование: общий объём субсидий, которые предоставят НКО в сфере культуры - 650 млн рублей, а с учётом двух этапов проводимого конкурса - 760 млн.

"Во время пандемии, когда все театральные площадки были закрыты, частные творческие организации пострадали больше всего. Мы просто обязаны им помочь, выделить средства на продолжение проектов, новые постановки, проведение фестивалей", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

В числе НКО, которые получат допсубсидирование - театр "Кукольный формат (КУКФО)", театр "Лицедеи", Karlsson Haus, Театральная лаборатория Яны Туминой, Инженерный театр АХЕ, "Комик-трест", театр "Странствующие куклы господина Пэжо" и театр "Остров".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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