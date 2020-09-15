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10:56

COVID-19 обнаружили у ещё 5529 россиян: 206 из них - в Петербурге

фото ЗакС политика COVID-19 обнаружили у ещё 5529 россиян: 206 из них - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом информации по количеству новых заражений коронавирусом, за минувшие сутки инфекция была подтверждена у ещё 5529 россиян. Соответственно, на сегодняшний день с начала пандемии официально заболели 1 073 849 человек.

Большинство заразившихся традиционно в Москве (+730), Петербурге (+206) и Ростовской области (+165).

За последние 24 часа умерли 150 пациентов, инфицированных COVID-19 (из них 26 - в Северной столице). За весь период в России зафиксировано 18 785 летальных исходов.

Излечились при этом ещё 5605 граждан (из них 104 - петербуржцы). Всего с начачла распространения заболевания выздоровели 884 305.

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