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11:26

Нарышкин заявил об отсутствии яда в организме Навального при вылете из России

фото ЗакС политика Нарышкин заявил об отсутствии яда в организме Навального при вылете из России

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в организме политика Алексея Навального не было признаков отравления при вылете из Омска в Германию, передает "Интерфакс".

"Факт состоит в том, что на момент когда Алексей Навальный вылетал с территории России в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне", - сказал Нарышкин.

По словам директора СВР, омские врачи спасли Навальному жизнь и "провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз" на "самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам". "И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", - подчеркнул Нарышкин.

Все имевшиеся в России запасы "Новичка" были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО, это зафиксировано в установленном порядке, утверждает Нарышкин. Поэтому, по его словам, "говорить о том, что на территории России имеется или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ - это конечно дезинформация".

Ранее кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

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