18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:45

Смольный планирует выплачивать субсидии на зарплату временных сотрудников

фото ЗакС политика Смольный планирует выплачивать субсидии на зарплату временных сотрудников

 

Комитет по труду и занятости населения подготовил проект постановления по выдаче субсидий работодателям, которым пришлось сократить время работы своих сотрудников. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Как следует из названия проекта, деньги ведомство планирует выдавать на частичное погашение зарплаты при временном трудоустройстве работников, которые находятся "под риском увольнения". Речь идет о введении неполного рабочего дня, остановке работ, отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск и проведению "мероприятий по высвобождению работников", уточняется в документе.

Там же сообщается, что субсидию выдадут на возмещение затрат в 2020 году, а период "временной занятости" должен быть не более трех месяцев. Ведомство планирует выплачивать минимальный размер оплаты труда и сумму страховых выплат в бюджет. 

Для получения денег у работодателя не должно быть ограничительных мер, связанных с коронавирусом, а также должны отсутствовать долги по другим бюджетным выплатам и налогам. Кроме этого, претендующий на субсидию предприниматель обязан не находится в процессе ликвидации или реорганизации. 

 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:55 Петербург получит еще 841 млн рублей на "коронавирусные" выплаты медикам

14:23 Обеспокоенный Володин попросил депутатов Терешкову и Чилингарова покинуть заседание Госдумы

11:58 Суд не стал наказывать петербурженку за неуведомление о результатах теста на коронавирус

11:31 Вакцина от COVID-19 поступила в одну из больниц Петербурга

10:56 COVID-19 обнаружили у ещё 5529 россиян: 206 из них - в Петербурге

9:44 В Петербурге в театрах и концертных залах отменили шахматную рассадку зрителей

14 сентября, 19:23 Беглов: В Петербург направлена пилотная партия вакцины от COVID-19

14 сентября, 18:57 Смольный решил выделить 760 млн рублей на поддержку театров и культпроектов

14 сентября, 18:26 В Карелии суд восстановил на работе мужчину, уволенного за отказ носить маску

14 сентября, 15:50 Торговые центры Петербурга накажут за сотню нарушений в работе фудкортов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:26 Фонд миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на Венере

19:12 В Петербурге арестовали экс-чиновника по обвинению в покушении на убийство

18:52 УФАС отменил торги на реставрацию консерватории на 274,8 млн рублей

18:48 "Сливы яда в канализацию, мусор, гниение": Комиссия по запахам отчиталась о том, что "учуяла" в Петербурге

18:13 Михаилу Ефремову нашли нового адвоката

18:10 "Непорядочек": Loketski обнаружил в промзоне "несанкционированную" радугу

18:07 Смольный заказал благодарности и грамоты за 2 млн рублей

17:42 Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей

17:33 В Уфе активиста оштрафовали за нелестные отзывы о Путине и главе Башкирии

17:29 На проведение ПМИФ в 2020 году выделили 8,5 млн рублей

17:22 Депутатские планы: какие законы обсудят в Петербурге до нового года

16:59 В Шушарах почти разобрали свалку, "оккупировавшую" промзону ещё с девяностых

16:30 На набережной реки Карповки продолжат благоустройство

15:55 Петербург получит еще 841 млн рублей на "коронавирусные" выплаты медикам

15:40 Экс-глава комблага Рублевский назначен заместителем гендиректора "Метростроя"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru