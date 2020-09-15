"Вчера смог целый день дышать сам": Навальный впервые после отравления появился в соцсетях

Почти месяц спустя оппозиционер Алексей Навальный опубликовал свой первый пост в Instagram после отравления.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - отчитался политик.

Днем ранее Навального отключили от аппарата ИВЛ. Впервые с 20 августа он стал приходить в себя только 7 сентября.

Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту рейса Томск-Москва 20 августа. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим токсином из группы ядов "Новичок". Позднее к соответствующим выводам пришли независимые лаборатории Швеции и Франции.

Фото: Навальный Instagram