Обеспокоенный Володин попросил депутатов Терешкову и Чилингарова покинуть заседание Госдумы

Председатель нижней палаты федерального собрания Вячеслав Володин, открывая очередное заседание, потребовал, чтобы 83-летняя Валентина Терешкова и 80-летний Артур Чилингаров покинули зал и слушали выступления коллег дистанционно. Пожелание спикер Госдумы обосновал заботой о здоровье пожилых депутатов, ведь COVID-19 никуда не ушёл.

"Артур Николаевич [Чилингаров], к вам имеет отношение. Валентина Ивановна [Терешкова], вы вот тоже нас не слушаете. Мы вас любим, а вы нас? Сегодня, понятно, торжественный день. Вы - достояние нашей страны! Вы поберегите себя, потому что нельзя так относиться к себе. Вот посмотрите на европейских коллег, у нас любят же на Запад смотреть, там нет среди депутатов ни первого в мире женщины-космонавта, ни покорителя льдов наших, просторов бескрайних, глубин океанических. Нет у них таких! Они закрылись по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь", - сетовал Володин.

Требование спикера депутаты услышали. Терешкова, в частности, ему весьма благодарна за заботу, уточнил её помощник Андрей Родионов в беседе с "Открытыми медиа".

Кроме того, Володин известил, что официально коронавирусной инфекцией переболели порядка 50 парламентариев. При этом специально никого из депутатов на наличие антител не тестировали. Процедура должна пройти на текущей и следующей неделях.