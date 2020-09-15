Минюст требует лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса

Министерство юстиции внесло в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и потребовало лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса.

Пашаев запомнился, среди прочего тем, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова на суде о смертельном ДТП, в то время как Добровинский был защитником стороны потерпевших.

Минюст пояснил, что решение было принято постфактум заявлений обоих юристов на резонансном процессе, поскольку они содержали "признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов", а также проявляли "пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и <...> игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

Напомним, Ефремов, получивший 8 лет колонии в рамках дела о ДТП, заявлял ранее, что Пашаев, получивший за свои услуги, по разным данным, порядка 10 млн рублей, его "подставил".

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня „подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", - сокрушался Ефремов после приговора.

Фото: "Эльман Групп"