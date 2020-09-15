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17:42

Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей

фото ЗакС политика Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей

Председатель комитета финансов МО "Выборгский район" в Ленобласти Александр Болучевский уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия", сообщили в администрации Выборга.

Глава МО Геннадий Орлов сообщил, что факт хищения 680 млн рублей вскрылся в ходе внутренней проверки, точную сумму ущерба должно установить следствие. Болучевский признал себя виновным, рассказав, что подчиненные выполняли его указания, переводя средства на счета, которые он предоставлял. По словам муниципалов, чиновник "вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом".

"В объяснительной записке он изложил, для чего ему понадобилась столь значительная сумма денег. По словам Александра Болучевского, 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил", - рассказали в администрации Выборга.

Болучевский арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали накануне, 14 сентября.

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