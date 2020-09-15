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18:13

Михаилу Ефремову нашли нового адвоката

фото ЗакС политика Михаилу Ефремову нашли нового адвоката

Новым адвокатом актера Михаила Ефремова стал Роман Филиппов, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатскую контору Russian Lawyers Company.

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года. Он специализируется на гражданском и уголовном праве. Филиппов будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По словам представителя агентства, адвокат намеренно отключил телефон, "так как на него обрушился поток звонков".

До этого адвокатом Ефремова был Эльман Пашаев. Минюст потребовал лишить статуса адвоката его и юриста Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевшей стороны. Ефремов остался очень недоволен работой Пашаева и после того, как его приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП, актер заявил, что адвокат его "подставил" на "эти восемь лет".  

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