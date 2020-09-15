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19:12

В Петербурге арестовали экс-чиновника по обвинению в покушении на убийство

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали экс-чиновника по обвинению в покушении на убийство

Василеостровский районный суд Петербурга 15 сентября отправил в СИЗО до 13 ноября Сергея Баркана, в середине 2000-х работавшего в подведомственном учреждении комитета по молодежной политике и уволенного после обвинения нацболов в пытках.

Арест связан с конфликтом, который возник в ночь на 14 сентября у кафе "Шаверма" на 8-й линии Васильевского острова, в ходе которого Баркан, как сообщили в Следственном комитета Петербурга, ударил шилом в шею ранее не знакомую ему женщину. Потерпевшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, ее удалось спасти.

Баркан дал явку с повинной и заявил, что готов в дальнейшем сотрудничать со следствием. Однако его ходатайство о домашнем аресте суд оставил без удовлетворения.

В 2006 году в Петербурге случился скандал с пытками в 76 отделе милиции, куда после очередной акции доставили нацбола Сергея Чекунова. Выйдя из стен милиции, оппозиционер заявил, что подвергся пыткам. Чекунов снял побои и сообщил, что одним из пытавших его людей был Баркан, занимавший в то время должность замначальника отдела по неформальным молодежным движениям Центра профилактики безнадзорности при комитете по молодежной политике. Вскоре он был уволен с этой должности, но никакого другого наказания не понес. 

Баркан заявлялся кандидатом в муниципальные депутаты МО № 7 (от КПРФ) и МО "Васильевский" (самовыдвиженцем) на выборах 2019 года. Однако в обоих случаях он позже сошел с предвыборной гонки. 

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