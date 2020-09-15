18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15 сентября, 20:54

В ЕС предложили создать "санкционный режим Навального" по аналогии с актом Магнитского

фото ЗакС политика В ЕС предложили создать "санкционный режим Навального" по аналогии с актом Магнитского

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС может назвать механизм введения санкций за нарушение прав человека именем политика Алексея Навального, сообщается на сайте ЕС.

"Я надеюсь, то, что произошло с Навальным, станет стимулом для [государств, входящих в ЕС] прекратить обсуждение и одобрить режим санкций за нарушение прав человека, который мы бы, как американцы называют [подобное] актом Магнитского, могли назвать "санкционный режим Навального", - заявил Боррель.

Ранее кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 сентября, 19:56 Пост Навального после отравления собрал более миллиона лайков за несколько часов

15 сентября, 12:58 Песков: Если Навальный поправится, все этому будут рады

15 сентября, 12:51 "Вчера смог целый день дышать сам": Навальный впервые после отравления появился в соцсетях

15 сентября, 12:33 Волков о заявлении Нарышкина по Навальному: У Путина это не в первый раз так: кто накосячил - того и отправляют позориться публично

15 сентября, 11:26 Нарышкин заявил об отсутствии яда в организме Навального при вылете из России

15 сентября, 9:25 NYT: Навальный намерен вернуться в РФ и продолжить политическую деятельность

14 сентября, 18:48 Сергей Лавров отменил свой визит в Германию 15 сентября

14 сентября, 16:04 Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ

14 сентября, 15:20 Макрон попросил Путина "пролить свет" на ситуацию с отравлением Навального

14 сентября, 11:40 Кабмин ФРГ: Три независимые лаборатории подтвердили наличие "Новичка" в организме Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 В ЕС предложили создать "санкционный режим Навального" по аналогии с актом Магнитского

20:30 Упомянутый в деле о рейдерском захвате петербуржец отсудил 3 млн рублей за незаконное преследование

19:56 Пост Навального после отравления собрал более миллиона лайков за несколько часов

19:26 Фонд миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на Венере

19:12 В Петербурге арестовали экс-чиновника по обвинению в покушении на убийство

18:52 УФАС отменил торги на реставрацию консерватории на 274,8 млн рублей

18:48 "Сливы яда в канализацию, мусор, гниение": Комиссия по запахам отчиталась о том, что "учуяла" в Петербурге

18:13 Михаилу Ефремову нашли нового адвоката

18:10 "Непорядочек": Loketski обнаружил в промзоне "несанкционированную" радугу

18:07 Смольный заказал благодарности и грамоты за 2 млн рублей

17:42 Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей

17:33 В Уфе активиста оштрафовали за нелестные отзывы о Путине и главе Башкирии

17:29 На проведение ПМИФ в 2020 году выделили 8,5 млн рублей

17:22 Депутатские планы: какие законы обсудят в Петербурге до нового года

16:59 В Шушарах почти разобрали свалку, "оккупировавшую" промзону ещё с девяностых

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru