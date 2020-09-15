В ЕС предложили создать "санкционный режим Навального" по аналогии с актом Магнитского

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС может назвать механизм введения санкций за нарушение прав человека именем политика Алексея Навального, сообщается на сайте ЕС.

"Я надеюсь, то, что произошло с Навальным, станет стимулом для [государств, входящих в ЕС] прекратить обсуждение и одобрить режим санкций за нарушение прав человека, который мы бы, как американцы называют [подобное] актом Магнитского, могли назвать "санкционный режим Навального", - заявил Боррель.

Ранее кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.