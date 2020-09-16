18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:54

В России зафиксировано еще 5670 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 207

фото ЗакС политика В России зафиксировано еще 5670 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 207

В России за последние сутки выявлено 5 670 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии возросло до 1 079 519 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умерли от коронавируса, по официальный данным, 18 917 человек,из них 132 – за последние сутки.

В Петербурге зафиксировано еще 207 случаев заражения, всего известно о 39 888 заболевших жителей города. 25 петербуржцев признаны умершими от коронавируса, всего в городе насчитывается 2 701 случаев смерти от болезни. В Ленобласти заразились еще 39 человек, всего выявлено 7 378 случаев заражения.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 911 человек (+75), в Архангельской – до 12 007 (+75), в Коми – до 7 223 (+58). В Псковской области всего заболел 5 001 человек (+19), в Новгородской – 4 745 (+29), в Вологодской – 3 992 (+42). В Калининградской области в статистику внесены 3 842 заболевших (+32), в Карелии – 3 514 (+29), в НАО – 324 (+1).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:32 Минфин хочет резко увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии коронавируса

15 сентября, 15:55 Петербург получит еще 841 млн рублей на "коронавирусные" выплаты медикам

15 сентября, 14:23 Обеспокоенный Володин попросил депутатов Терешкову и Чилингарова покинуть заседание Госдумы

15 сентября, 12:45 Смольный планирует выплачивать субсидии на зарплату временных сотрудников

15 сентября, 11:58 Суд не стал наказывать петербурженку за неуведомление о результатах теста на коронавирус

15 сентября, 11:31 Вакцина от COVID-19 поступила в одну из больниц Петербурга

15 сентября, 10:56 COVID-19 обнаружили у ещё 5529 россиян: 206 из них - в Петербурге

15 сентября, 9:44 В Петербурге в театрах и концертных залах отменили шахматную рассадку зрителей

14 сентября, 19:23 Беглов: В Петербург направлена пилотная партия вакцины от COVID-19

14 сентября, 18:57 Смольный решил выделить 760 млн рублей на поддержку театров и культпроектов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:54 В России зафиксировано еще 5670 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 207

10:32 Минфин хочет резко увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии коронавируса

10:10 Заксобрание Петербурга начало парламентский год

9:57 Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

9:23 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5,2 тысяч евро по делу об изъятии участка перед Олимпиадой в Сочи

15 сентября, 20:54 В ЕС предложили создать "санкционный режим Навального" по аналогии с актом Магнитского

15 сентября, 20:30 Упомянутый в деле о рейдерском захвате петербуржец отсудил 3 млн рублей за незаконное преследование

15 сентября, 19:56 Пост Навального после отравления собрал более миллиона лайков за несколько часов

15 сентября, 19:26 Фонд миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на Венере

15 сентября, 19:12 В Петербурге арестовали экс-чиновника по обвинению в покушении на убийство

15 сентября, 18:52 УФАС отменил торги на реставрацию консерватории на 274,8 млн рублей

15 сентября, 18:48 "Сливы яда в канализацию, мусор, гниение": Комиссия по запахам отчиталась о том, что "учуяла" в Петербурге

15 сентября, 18:13 Михаилу Ефремову нашли нового адвоката

15 сентября, 18:10 "Непорядочек": Loketski обнаружил в промзоне "несанкционированную" радугу

15 сентября, 18:07 Смольный заказал благодарности и грамоты за 2 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru