Националиста Тесака нашли мертвым в камере

Известного националиста. общественного деятеля Максима Марцинкевича обнаружили без признаков жизни в челябинском СИЗО, передает Baza. В сообщении говорится о том, что, скорее всего, имел место суицид и что он оставил прощальную записку Вскоре его должны были этапировать в столицу.

Очередной приговор Тесаку, сниженный судом до менее чем девяти лет колонии, вынесли за хулиганство и уничтожение чужого имущества.

36-летний Тесак известен "охотой на педофилов" и экстремистскими высказываниями. В поле зрения правоохранительных и судебных органов он попадал регулярно с 2007 года, когда он сорвал политические дебаты, которые проводил Алексей Навальный.

Фото: Максим Марцинкевич / ВКонтакте