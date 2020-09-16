Гатчина может стать столицей Ленобласти до конца 2020 года

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что статус Гатчины как столицы региона закрепят в Уставе области до конца года, сообщает правительство Ленобласти.

Полностью переезд органов региональной власти в Гатчину завершится в 2022 году. При этом место ежегодного празднования дня образования региона будет по-прежнему определяться с помощью конкурса.

В августе Дрозденко заявлял, что планирует закрепить столичный статус Гатчины, и идея уже получился поддержку на федеральном уровне. Это уже давняя идея, Дрозденко не раз заявлял о таких намерениях с 2013 года, но пока эти планы откладывались. Пока правительство Ленобласти располагается в Петербурге, рядом со Смольным.