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14:20

Суд оставил историка Соколова в СИЗО до конца декабря

фото ЗакС политика Суд оставил историка Соколова в СИЗО до конца декабря

Октябрьский суд Петербурга продлил срок ареста бывшему доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову еще на три месяца, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Под стражей Соколов останется до 23 декабря. Следующее заседание по его делу назначено на 23 сентября.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

фото: пресс-служба судов Петербурга

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