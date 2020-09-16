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16:58

По поручению Беглова на территории МО №65 усилят уличное освещение

фото ЗакС политика По поручению Беглова на территории МО №65 усилят уличное освещение

Петербургский губернатор Александр Беглов выслушал жалобы сотрудников администрации Приморского района на темный участок Туристской улицы между улицей Савушкина и Приморским проспектом, в связи с чем распорядился установить на нем достаточное количество фонарей, передает пресс-служба Смольного.

Речь идет о квартале, который населяют свыше 12 тысяч человек, в том числе большое число детей, не чувствующих себя в безопасности по вечерам. Работы должны быть завершены к 1 ноября следующего года.

"У нас город северный, осенью и зимой темнеет рано, а жителям должно быть комфортно", - сказал Беглов, пообещавший, что работы по установке фонарей проводятся и в других темных участках города.


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