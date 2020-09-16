ФАС обратилась к Беглову по поводу транспортной реформы

Федеральная антимонопольная служба прислала петербургскому губернатору Александру Беглову обращение, предостерегающее городских чиновников от нарушений, которыми может быть чревато проведение ранее анонсированной транспортной реформы. Таким образом, ФАС поддержала своих петербургских коллег-антимонопольщиков. Вместе они апеллируют к Национальному плану развития конкуренции, одобренному президентом еще в конце 2017 года.

Среди требований контрольного ведомства перечислены, в частности, прозрачность расчета начальной цены того или иного контракта, отсутствие привилегий в виде скрытых для ГУПов и МУПов. Кроме того, антимонопольщики ожидают разумного подхода при планировании обновления подвижного состава: это условие нужно для того, чтобы окупался транспорт, купленный подрядчиком ранее.

"Хочется обратить внимание городских органов власти, что их дальнейшие действия находятся под нашим пристальным вниманием. И это прямое указание Федеральной антимонопольной службы", - отметил глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Его ведомство отправляло профильным чиновникам похожее письмо в ноябре прошлого года. Отметим, что воплощение транспортной реформы в жизнь пока откладывается на неопределенный срок из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

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