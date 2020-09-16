В петербургской школе разразился скандал из-за обязательного измерения температуры

Школа №219 на Юго-Западе Петербурга стала ареной для конфликта между родителями двух учащихся и педагогами. Поводом послужила практика обязательного измерения температуры на входе в учреждение при помощи бесконтактного градусника, пишет "Росбалт". Препирательства зашли настолько далеко и приняли настолько агрессивный вид, что учителям пришлось вызывать полицейских.

"По их (родителей - прим. ЗАКС.Ру) мнению, эта процедура опасна, это какое-то вредное облучение. Нам даже пришлось позвонить в Роспотребнадзор, чтобы еще раз убедиться, что мы не имеем право пускать детей и сотрудников в школу без измерения температуры", - рассказали в школе об инциденте, случившемся накануне, 15 сентября.

После того, как родителей удалось убедить в существовании распоряжения свыше, обе стороны сошлись на том, что дети будут приходить на учебу со своими термометрами старой модели. В тот же день возмущенным визитерам пришлось посетить полицейский отдел.