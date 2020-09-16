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19:15

Петербуржцев обяжут определиться с типом льготного проездного

фото ЗакС политика Петербуржцев обяжут определиться с типом льготного проездного

Руководство комитета по транспорту решило навести порядок в том, что касается практики приобретения и использования различных видов льготных проездных билетов. В планы чиновников входит сделать так, чтобы на одно лицо мог быть записан только один подобный документ, передает "Петербургский дневник". Проект соответствующего постановления уже поступил в юридический комитет Смольного.

"Сегодня законодательство Санкт-Петербурга не содержит подобных запретов, что создает предпосылки для злоупотреблений", - пояснил инициативу собеседник издания в комтрансе.

Проблему изучали сотрудники метрополитена, установившие, что зимой 2019 года по сразу нескольким основаниям оформили на себя льготные проездные проездные свыше ста горожан.

"Просмотр материалов, заснятых системами видеонаблюдения, подтвердил, что эти льготные проездные документы используются не только получателями льгот, но и посторонними лицами", - добавили в комитете по транспорту.

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