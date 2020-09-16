В Петербурге стартует отопительный сезон

Ближайшей ночью, 17 сентября, петербургские дома и учреждения начнут время от времени пробно протапливать, сообщает сайт городского правительства. В приоритете - образовательные и медицинские учреждения, в каждом из которых готово к эксплуатации отопительное оборудование. Вслед за ними последует подключение многоэтажек. Если же тепло не поступит к жильцам в оговоренные сроки, отмечается в сообщении, следует спрашивать с управляющей компании.

"В межотопительный период выполнены все планово-профилактические ремонты, обследования, капитальные и текущие ремонты, кроме температурных испытаний тепловых сетей. Эти работы из-за неблагоприятной эпидемической обстановки были перенесены с весны на осень", - говорится в пресс-релизе.

Всего город располагает 15 ТЭЦ, 689 котельными и почти 9 тысячами километров теплосетей.