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9:25

Кремль намерен сократить бюджетные расходы на вооружение и чиновников

фото ЗакС политика Кремль намерен сократить бюджетные расходы на вооружение и чиновников

В аппарате главы государства пришли к выводу, что сбалансировать бюджет можно, в том числе, сократив траты на обеспечение чиновников и ряд программ вооружения, информирует РБК, ссылаясь на соответствующее заявление главы Минфина Антона Силуанова.

Согласно одобренному правительством проекту бюджета, предполагается отказ от индексаций зарплат госслужащих в 2021 году, а также сокращение на 5% части проектов оборонкомплекса. Кроме того, "незащищенные" статьи бюджета будут оптимизированы на 10%, уточнил Силуанов.

Ранее, напомним, Минфин выступал с идеей поднять акцизы на табачную продукцию на 20%, что позволило бы привлечь в бюджет дополнительные доходы. При этом позднее кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что к какой-либо конкретике по данному вопросу в АП пока не пришли.

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