Госстройнадзор разрешил строительство храма на Крестовском: выделить участок под него предлагал Албин

Петербургское отделение Госстройнадзора санкционировало возведение Крестовоздвиженского храма на Крестовском острове, информируется на сайте ведомства.

Согласно материалам проекта, религиозный объект будет сооружен в пределах участка №9, располагающегося на Константиновском проспекте, к востоку от дома № 11.

Предполагается, что на обозначенной территории построят церковь общей площадью 254 кв метра, помещения церковной школы, колокольни и баптистерии. Кадастровая площадь участка - 2,5 тысячи кв метров.

В 2018 году выделить участок под храм на Крестовском острове предлагал на тот момент ещё вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Тогда заместитель руководителя департамента инвестиций Colliers International Анна Сигалова оценила стоимость участка в 300 млн рублей, в то время как кадастровая стоимость обозначенной территории составляла 15 млн рублей.

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