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10:46

Количество зараженных COVID-19 петербуржцев превысило 40 тысяч: всего новых случаев - 5762

фото ЗакС политика Количество зараженных COVID-19 петербуржцев превысило 40 тысяч: всего новых случаев - 5762

По состоянию на 17 сентября в России зарегистрировано 5762 новых случая инфицирования коронавирусом, 211 из которых - в Петербурге, информирует оперативный штаб. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 1 085 281 россиянин.

Таким образом, на сегодняшний день инфекцию официально обнаружили у 40 099 жителей Северной столицы. Согласно официальным данным, сейчас болеют 9868 горожан.

За сутки смерть от коронавируса подтвердилась в ещё 144 случаях заболевания, в городе на Неве - плюс 24 погибших. 

Излечились при этом 5754 россиянина, а в Петербурге - ещё 107 человек.

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Все новости:  COVID 
10:46 Количество зараженных COVID-19 петербуржцев превысило 40 тысяч: всего новых случаев - 5762

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