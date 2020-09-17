Количество зараженных COVID-19 петербуржцев превысило 40 тысяч: всего новых случаев - 5762

По состоянию на 17 сентября в России зарегистрировано 5762 новых случая инфицирования коронавирусом, 211 из которых - в Петербурге, информирует оперативный штаб. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 1 085 281 россиянин.

Таким образом, на сегодняшний день инфекцию официально обнаружили у 40 099 жителей Северной столицы. Согласно официальным данным, сейчас болеют 9868 горожан.

За сутки смерть от коронавируса подтвердилась в ещё 144 случаях заболевания, в городе на Неве - плюс 24 погибших.

Излечились при этом 5754 россиянина, а в Петербурге - ещё 107 человек.